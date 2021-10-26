Как Brexit дал Уэльсу возможность говорить о независимости

Выход Британии из состава ЕС дал "второе дыхание" кельтским национальным движениям.

Впервые за долгие века вопрос о независимости Уэльса появился в официальной политической повестке. И хотя пока шансы валлийской столицы Кардиффа выглядят гораздо более скромными, чем в Эдинбурге, они уже не рассматриваются как абсолютно нереальные.

О создании комиссии, которая может определить будущее Уэльса в новых политических условиях postBrexit, читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева Пробуждение дракона: почему Уэльс заговорил о независимости от Британии.

Уэльс постоянно отличался своей экономической спецификацией. Это проявилось ярче всего с началом промышленной революции в Британии, которая резко стала нуждаться в угле в астрономических масштабах - все же, могущество Британской империи толкал вперед паровой двигатель.

Уэльс, богатый угольными шахтами, очень быстро стал узкоспециализированным регионом, своеобразной "шахтерской страной". Не имея рядом воинствующего северного соседа, желавшего насадить там собственную идеологию, Уэльс пошел единственным возможным путем – путем консервации собственной культуры, отделения от англичан.

И именно в этот период, по аналогии с такими же регионами по всему миру, валлийцы впервые почувствовали, что центр просто банально использует и эксплуатирует.

Выборы 2019 года показали первые успехи условных "про-кельтских" партий. Новые местные выборы в 2021 году еще раз подтвердили этот тезис - и ирландский Шинн Фейн, и шотландские националисты, и даже валлийская партия Плайд Камру (дословно "Партия Уэльса") не только повторили успех, но и подтвердили его новыми местами в местных советах.

Правда, Плайд Камру несколько отстала от коллег - завоевала всего одно новое место в британском парламенте. Но для Уэльса это незаурядный успех.

Плайд Камру с начала прошлого года сменила риторику на оппонирование Brexit и теперь радостно пожинает из этого плоды.

Перед майскими выборами 2021 года лейбористская партия в Уэльсе, пытаясь выбить из-под Плайд Камру часть ее маргинального электората, пошла на удивительно смелый шаг - она ​​включила в свой предвыборный манифест обещание создать комиссию, которая определит будущее Уэльса в новых политических условиях postBrexit.

Смелый шаг избиратели оценили и дали лейбористам победу на этих выборах.

Больше деталей о ключевом тренде в Соединенном Королевстве и о том, в чем идея нового органа читайте в статье Александра Краева Пробуждение дракона: почему Уэльс заговорил о независимости от Британии.