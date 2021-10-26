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Brexit став економічною катастрофою для Британії - єврокомісар

Вівторок, 26 жовтня 2021, 13:03

Рішення Великої Британії про вихід із Європейського Союзу призвело до "економічної катастрофи" для британської сторони.

Про це заявив єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в інтерв'ю французькій телекомпанії BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

"Погляньте, що відбувається з полицями магазинів… з поповненням запасів палива… з нестачею медсестер та лікарів… з нестачею водіїв вантажівок та з усім будівництвом. Те, що відбувається цими днями, - це катастрофа", - сказав Бретон.

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Єврокомісар нагадав, що Лондон обіцяв своїм громадянам "відновити процвітання", а тепер у країні "немає медсестер і не вистачає 100 тисяч водіїв вантажівок".

"Це те, що є, і ми шкодуємо про це", - додав він.

Нагадаємо, у Британії незадоволені новими пропозиціями Євросоюзу щодо реформування Протоколу щодо Північної Ірландії, які передбачають низку поступок.

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