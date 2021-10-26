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Brexit стал экономической катастрофой для Британии – еврокомиссар

Вторник, 26 октября 2021, 13:03

Решение Великобритании о выходе из Европейского союза привело к "экономической катастрофе" для британской стороны.

Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью французской телекомпании BFMTV, сообщает "Европейская правда".

"Посмотрите, что происходит с полками магазинов ... с пополнением запасов топлива ... с нехваткой медсестер и врачей ... с нехваткой водителей грузовиков и со всем строительством. То, что происходит в эти дни, - это катастрофа", - сказал Бретон.

Еврокомиссар напомнил, что Лондон обезал своим гражданам "восстановить процветание", а теперь в стране "нет медсестер, и не хватает 100 тысяч водителей грузовиков".

"Это то, что есть, и мы сожалеем об этом", - добавил он.

Напомним, в Британии недовольны новыми предложениями ЕС по реформированию Протокола для Северной Ирландии, предусматривающими ряд уступок.

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Brexit
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