У Римі дикі кабани намагалися потрапити до суду
Вівторок, 26 жовтня 2021, 15:38
Група диких кабанів намагалася потрапити на територію суду в одному із районів Риму.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.
У вівторок на світанку групу з щонайменше п'яти кабанів помітили автомобілісти, які проїжджали повз. Тварини перебували перед шлагбаумом пропускного пункту суду.
За кілька хвилин тварини пішли. Один з очевидців розповів, що тварини не були агресивними, а в соцмережах італійці жартують, що кабани приходили "шукати справедливості".
Нещодавно мешканці Рима зняли на відео сім'ї диких кабанів, які гуляють вулицями міста, що знову викликало запеклі дебати з приводу зростання присутності тварин в італійських містах.
В останні роки такі випадки в Римі трапляються все частіше, особливо в північній частині міста.
Раніше у соцмережах з'явилося відео, як стадо диких кабанів оточило жінку, яка щойно вийшла з супермаркету поблизу Рима, і вкрало її покупки.