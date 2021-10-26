У Римі дикі кабани намагалися потрапити до суду

Група диких кабанів намагалася потрапити на територію суду в одному із районів Риму.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

У вівторок на світанку групу з щонайменше п'яти кабанів помітили автомобілісти, які проїжджали повз. Тварини перебували перед шлагбаумом пропускного пункту суду.

За кілька хвилин тварини пішли. Один з очевидців розповів, що тварини не були агресивними, а в соцмережах італійці жартують, що кабани приходили "шукати справедливості".

Нещодавно мешканці Рима зняли на відео сім'ї диких кабанів, які гуляють вулицями міста, що знову викликало запеклі дебати з приводу зростання присутності тварин в італійських містах.

В останні роки такі випадки в Римі трапляються все частіше, особливо в північній частині міста.

Раніше у соцмережах з'явилося відео, як стадо диких кабанів оточило жінку, яка щойно вийшла з супермаркету поблизу Рима, і вкрало її покупки.