В Риме дикие кабаны пытались попасть в суд

Группа диких кабанов пыталась попасть на территорию суда в одном из районов Рима.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Во вторник на рассвете группу из как минимум пяти кабанов заметили проезжающие мимо автомобилисты. Животные находились перед шлагбаумом пропускного пункта суда.

Через несколько минут животные удалились. Один из очевидцев рассказал, что животные не были агрессивны, а в соцсетях итальянцы шутят, что кабаны пришли "искать справедливости".

Недавно жители Рима сняли на видео семейства диких кабанов, которые гуляют по улицам города, что снова вызвало ожесточенные дебаты вокруг увеличения присутствия животных в итальянских городах.

В последние годы такие случаи в Риме случаются все чаще, особенно в северной части города. Министр сельского хозяйства Стефано Патуанелли назвал это "чрезвычайной ситуацией, которая ощущается по всей стране".

Ранее в соцсетях появилось видео, как стадо диких кабанов окружило женщину, которая только что вышла из супермаркета близ Рима, и украло ее покупки.