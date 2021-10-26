У Меркель закінчились повноваження канцлерки Німеччини

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив Ангелу Меркель продовжити урядову діяльність до обрання нового канцлера.

Про це пише Der Tagesspiegel, повідомляє "Європейська правда".

У Німеччині у вівторок відбулося перше засідання Бундестагу нового скликання. З цього дня повноваження канцлера припиняються.

Штайнмаєр вже 26 жовтня у палаці Бельвю передасть посвідчення про звільнення членам федерального уряду. Втім, президент офіційно попросив Меркель продовжувати виконувати обов'язки канцлерки.

Стаття 69 Конституції Німеччини передбачає, що президент може вимагати від канцлера або міністра продовжити діяльність до призначення наступника. Ні канцлер, ні міністр не можуть відмовити в цьому.

Меркель була присутня на сьогоднішньому засіданні парламенту, хоча вона вже не є членом Бундестагу вперше за 31 рік. Разом зі Штайнмаєром вона перебувала у ложі для гостей.

Нагадаємо, минулого тижня СДПН, "Зелені" та "вільні демократи" почали офіційні перемовини про коаліцію. Вони прагнуть, щоб лідер соціал-демократів Олаф Шольц був обраний канцлером на тижні, який починається з 6 грудня.

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