Новообраний парламент Німеччини зібрався на перше засідання

Оновлений німецький Бундестаг зібрався на перше засідання після федеральних виборів 26 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За Конституцією, парламент має зібратися не пізніше 30 днів з дати виборів, відтак 27 жовтня є крайнім терміном. Повноваження Бундестагу 19-го скликання офіційно завершуються. Головне питання у порядку денному - обрання президії.

Склад парламенту знову став рекордно великим - це 736 депутатів: 206 представників Соціал-демократичної партії Німеччини, 197 членів "Християнсько-демократичного союзу" та їхнього баварського партнера ХСС, 118 "Зелених", 92 депутати "вільних демократів", 82 - правопопулістської "Альтернативи для Німеччини", 39 "Лівих".

279 з цих депутатів - нові обличчя у парламенті.

20-й Бундестаг став "молодшим" і серед депутатів з’явилося більше жінок. Середній вік парламентарів тепер складає 47,5 років, а наймолодшій депутатці, Емілії Фестер від "Зелених" - 23 роки.

Частка депутаток зросла з 31% у попередньому складі Бундестагу до 35%. Це приблизно на півтора відсотка менше, ніж після виборів 2013 року.

У зв’язку з триваючою епідемією коронавірусу, для участі в засіданні депутати повинні будуть надати ковід-сертифікат, що посвідчує вакцинацію, негативний тест або перенесену хворобу.

Повідомляють, що на першому засіданні відсутній лідер групи AfD Тіно Хрупалла, який зараз хворіє на коронавірус і перебуває на самоізоляції.

Нагадаємо, минулого тижня СДПН, "Зелені" та "вільні демократи" почали офіційні перемовини про коаліцію. Вони прагнуть, щоб лідер соціал-демократів Олаф Шольц був обраний канцлером на тижні, який починається з 6 грудня.

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