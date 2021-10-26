Як опозиція в Угорщині збільшила шанси на перемогу над Орбаном

Вже найближчої весни ми з вами станемо свідками справді історичних подій в Угорщині.

У квітні 2022-го, команда прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана пройде, мабуть, найважче політичне випробування за останні 12 років свого безперервного правління.

Детальніше про політичне протистояння в Угорщині читайте в статті директора Інституту Центральноєвропейської Стратегії Дмитра Тужанського Тяжкі часи для Орбана: чому нова перемога угорської влади більш не є гарантованою.

Наприкінці минулого року правляча коаліція "Фідес"-ХДНП змінила виборче законодавство таким чином, аби фактично заблокувати узгодження опозицією єдиних кандидатів на округах без формування єдиного опозиційного списку.

Ухвалюючи зміни до закону про вибори, у Орбана, схоже, міркували, що навіть якщо опозиція і вирішить об’єднатися, то через необхідність узгодження всіх кандидатів на округах і списках вийде на фінішну пряму виборів щонайменше ослабленою внутрішніми чварами та міжусобицями, як максимум – на чолі зі зручним для влади лідером.

Ухвалюючи ті зміни до закону про вибори, у "Фідес" найменше допускали сценарій, що угорська опозиція не тільки спробує об’єднатися в єдиний список з безвиході, а й проведе ледь не зразковий та найперший в історії праймеріз, на якому переможе найбільш незручний для партії влади та її лідера кандидат.

Після першого туру праймерізу опозиції здавалося, що все йде за одним зі зручних для "Фідес" сценаріїв: переможницею зі значним відривом від супротивників стала Клара Добрев – євродепутатка та дружина одіозного експрем’єра Ференца Дюрчаня.

На другому місці був мер Будапешта Гергей Корачонь, а на третьому - позапартійний мер Годмезевашаргей Петер Маркі-Зай.

Таким чином, у другому турі опозиційного праймеріз мали зійтися Добрев і Корачонь.

Утім, перед другим туром праймеріз, несподівано для багатьох, але вкрай благородно, Гергей Корачонь знявся на користь позапартійного Петера Маркі-Зая.

Логіка цього кроку полягала в тому, що, за даними цілої низки соціологічних досліджень, мер Годмезевашаргей не тільки міг перемогти Клару Добрев та очолити опозицію, а й власне опозиція з ним на чолі могла би претендувати на вищий рівень підтримки, ніж Фідес-ХДНП на чолі з Орбаном.

Про секрет політичного успіху Петера Маркі-Зая та проблеми для Віктора Орбана читайте в матеріалі Дмитра Тужанського Тяжкі часи для Орбана: чому нова перемога угорської влади більш не є гарантованою.