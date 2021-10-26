Как оппозиция в Венгрии увеличила шансы на победу над Орбаном

Уже в ближайшую весну мы с вами станем свидетелями действительно исторических событий в Венгрии.

В апреле 2022-го команда премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пройдет, пожалуй, самое тяжелое политическое испытание за последние 12 лет своего непрерывного правления.

Подробнее о политическом противостоянии в Венгрии читайте в статье директора Института Центральноевропейской Стратегии Дмитрия Тужанского Трудные времена для Орбана: почему новая победа венгерских властей больше не гарантирована.

В конце прошлого года правящая коалиция "Фидес"-ХДНП изменила избирательное законодательство таким образом, чтобы фактически заблокировать согласование оппозицией единых кандидатов в округах без формирования единого оппозиционного списка.

Принимая изменения в закон о выборах, у Орбана, похоже, рассуждали, что даже если оппозиция и решит объединиться, то из-за необходимости согласования всех кандидатов в округах и списках выйдет на финишную прямую выборов по меньшей мере ослабленной внутренними распри и междоусобицами, как максимум – во главе с удобным для власти лидером.

Принимая изменения к закону о выборах, в "Фидес" меньше всего допускали сценарий, что венгерская оппозиция не только попытается объединиться в единый список по тупику, но и проведет чуть ли не образцовый и первый в истории праймериз, на котором победит наиболее неудобный для партии власти и его лидера кандидат.

После первого тура праймериз оппозиции казалось, что все идет по одному из удобных для "Фидес" сценариев: победительницей со значительным отрывом от противников стала Клара Добрев – евродепутат и жена одиозного экс-премьера Ференца Дюрчаня.

На втором месте был мэр Будапешта Гергей Корачонь, а на третьем – внепартийный мэр Годмезевашаргей Петер Марки-Зай.

Таким образом, во втором туре оппозиционного праймериз должны были сойтись Добрев и Корачонь.

Впрочем, перед вторым туром праймериз, неожиданно для многих, но очень благородно, Гергей Корачонь снялся в пользу внепартийного Петера Марки-Зая.

Логика этого шага заключалась в том, что, по данным целого ряда социологических исследований, мэр Годмезевашаргей не только мог победить Клару Добрев и возглавить оппозицию, но и оппозиция с ним во главе могла бы претендовать на более высокий уровень поддержки, чем "Фидес"-ХДНП во главе с Орбаном.

О секрете политического успеха Петера Марки-Зая и проблемах для Виктора Орбана читайте в материале Дмитрия Тужанского Трудные времена для Орбана: почему новая победа венгерских властей больше не гарантирована.