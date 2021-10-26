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Бывший премьер Хорватия приговорен к 6 годам заключения по делу о коррупции

Вторник, 26 октября 2021, 18:24

Верховный суд Хорватии вынес окончательный приговор бывшему главе правительства Иво Санадеру, приговорив к шести годам заключения по делу о коррупции.

Об этом передает "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Санадера объявили виновным в получении взятки в 5 миллионов евро за продажу государственной нефтеперерабатывающей компании INA венгерской компании MOL. Руководитель упомянутой компании в Хорватии Жольт Хернади приговорен к 2 годам тюрьмы.

Санадер возглавлял хорватское правительство с 2003 по 2009 год, когда неожиданно подал в отставку. Незадолго до этого против него возбудили уголовное дело и он сбежал в Австрию. Соседняя страна выдала его в Хорватии. У Санадера было обнаружено большое количество нелегально приобретенных произведений искусства.

Приговор предусматривает взыскание с Санадера 5 миллионов евро, еще 5 миллионов должно заплатить Хорватское демократическое объединение (ХДО), правящая партия, которую возглавлял Санадер. Премьер-министр Андрей Пленкович заявил, что ХДО уважает законы и уплатит упомянутую сумму.

После завершения еще одного дела против бывшего главы правительства Верховный суд должен вынести еще один приговор, которым объединит все дела против 68-летнего Санадера.

Экс-премьер уже отбывает срок за взятку, полученную в 2008 году - за то, чтобы продать в собственность министерства здание, которое принадлежало его коллеге из партии, по вдвое завышенной цене.

Кроме того, Санадера осудили за более давнюю взятку от австрийского Hypo Alpe Adria Bank в начале 90-х годов. Эти приговоры он также обжаловал в апелляционных инстанциях.

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Хорватия Антикоррупция
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