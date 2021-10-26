На Сицилії зросло число жертв негоди, зливи призвели до підтоплень

Внаслідок шторму, який накрив Сицилію у вівторок, вулиці міста Катанія перетворилися на річки, був затоплений історичний ринок, знеструмлений історичний центр.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA.

фото ANSA

Повідомляється, що жертвою негоди у вівторок став 53-річний чоловік – його тіло рятувальники знайшли під автомобілем. Повідомляється, що, ймовірно, його авто потрапило у ДТП, а він сам захлинувся потоками води, коли намагався вибратися з транспортного засобу.

Напередодні повідомлялося про ще одного загиблого на Сицилії – 67-річного чоловіка, якого віднесло від автомобіля потоками води.

Негода призвела до знеструмлення історичного центру Катанії. Мер міста розпорядився закрити всі магазини до півночі цього дня.

"Після погіршення погодних умов та неодноразових закликів до громадян не виїжджати з дому через надзвичайний стан з огляду на ризики, яким піддається мер Сальво Польєзе підписав розпорядження, наказавши негайно і до півночі закрити комерційні заклади, за винятком аптек, закладів з продуктами харчування та предметів першої необхідності муніципалітету Катанії" - йдеться у повідомленні мерії.

Ситуацію в місті погіршують потоки води, які стікають зі схилів Етни.

Як повідомлялося, італійський острів Сицилія та південний регіон Калабрія на вихідних постраждали від штормового вітру і злив.