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Укр / Рус
Укр / Рус

На Сицилии возросло число жертв непогоды, ливни привели к подтоплениям

Вторник, 26 октября 2021, 18:41

В результате шторма, накрывшего Сицилию во вторник, улицы города Катания превратились в реки, был затоплен исторический рынок, обесточен исторический центр.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA.

 

Сообщается, что жертвой непогоды во вторник стал 53-летний мужчина – его тело спасатели обнаружили под автомобилем. Сообщается, что, вероятно, его автомобиль попал в ДТП, а он сам захлебнулся потоками воды, когда пытался выбраться из транспортного средства.

Накануне сообщалось о еще одном погибшем на Сицилии – 67-летнем мужчине, которого унесло от автомобиля потоками воды.

Непогода привела к обесточиванию исторического центра Катании. Мэр города распорядился закрыть все магазины до полуночи в этот день.

"После ухудшения погодных условий и неоднократных призывов к гражданам не выезжать из дома из-за чрезвычайного положения из-за рисков, которым подвергается мэр Сальво Польез подписал распоряжение, приказав немедленно и до полуночи закрыть коммерческие заведения, за исключением аптек, заведений с продуктами питания и предметов первой необходимости муниципалитета Катания" - говорится в сообщении мэрии.

Ситуацию в городе усугубляют потоки воды, стекающие со склонов Этны.

Как сообщалось, итальянский остров Сицилия и южный регион Калабрия в выходные пострадали от штормового ветра и ливней.

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Италия стихийные бедствия
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