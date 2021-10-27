У Чехії дозволили блокувати автомобілі штрафних боржників

Сенат Чехії схвалив поправку, яка дозволяє блокувати автомобілі осіб, що не сплатили штраф за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Radio Prague International.

З січня 2022 року чеські поліцейські і митники отримають право знімати номери і вішати замок на автомобіль, власник якого не заплатив накладений раніше штраф за порушення правил водіння.

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Поліція і митниця зможуть вимагати від боржника сплати штрафу на місці, готівкою або банківською картою.

Якщо водій не покриє борг, від нього зажадають відігнати автомобіль на найближче місце для парковки, де поліцейський або митник або зніме номери, або зафіксує колесо замком.

Новий захід спрямований, серед іншого, на стягнення штрафів з іноземних громадян.