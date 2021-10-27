Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Чехії дозволили блокувати автомобілі штрафних боржників

Середа, 27 жовтня 2021, 12:19

Сенат Чехії схвалив поправку, яка дозволяє блокувати автомобілі осіб, що не сплатили штраф за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Radio Prague International.

З січня 2022 року чеські поліцейські і митники отримають право знімати номери і вішати замок на автомобіль, власник якого не заплатив накладений раніше штраф за порушення правил водіння.

Читайте також
У Варшаві затримали українця, який порушив ПДР і відбивався від поліції вогнегасником

Поліція і митниця зможуть вимагати від боржника сплати штрафу на місці, готівкою або банківською картою.

Якщо водій не покриє борг, від нього зажадають відігнати автомобіль на найближче місце для парковки, де поліцейський або митник або зніме номери, або зафіксує колесо замком.

Новий захід спрямований, серед іншого, на стягнення штрафів з іноземних громадян.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія
powered by lun.ua

Статті

Антирекорд Байдена: що спричинило історичне падіння рейтингу президента США

Падіння рейтингу президента США стало антирекордом за останні 70 років. Що спричинило цей обвал і чи здатен Джо Байден переломити цей тренд?
28 жовтня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Кліматичні переговори в Глазго: що озвучать країни та чого очікувати від України

1-12 листопада у шотландському місті Глазго відбудеться головна подія року щодо міжнародних кліматичних переговорів. З чим прибуде туди Україна?
28 жовтня 2021 — Тамара Кутонова, Юрій Панченко

Атака на прем'єра: як Польща оновлювала уряд і які наслідки це матиме

Зміни в польському уряді спростовують чутки про швидкі перевибори. Але одночасно вони свідчать про нові тенденції, в тому числі небезпечні для України.
27 жовтня 2021 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко