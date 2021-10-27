В Чехии разрешили блокировать автомобили штрафных должников

Сенат Чехии одобрил поправку, позволяющую блокировать автомобили лиц, не уплативших штраф за нарушение ПДД.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Radio Prague International.

С января 2022 года чешские полицейские и таможенники получат право снимать номера и вешать замок на автомобиль, владелец которого не заплатил наложенный ранее штраф за нарушение правил вождения.

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Полиция и таможня смогут потребовать от должника уплаты штрафа на месте, наличными или банковской картой.

Если водитель не возместит долг, от него потребуют отогнать автомобиль на ближайшее место для парковки, где полицейский или таможенник либо снимет номера, либо зафиксирует колесо замком.

Новая мера направлена в том числе на взыскание штрафов с иностранных граждан.