Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Чехии разрешили блокировать автомобили штрафных должников

Среда, 27 октября 2021, 12:19

Сенат Чехии одобрил поправку, позволяющую блокировать автомобили лиц, не уплативших штраф за нарушение ПДД.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Radio Prague International.

С января 2022 года чешские полицейские и таможенники получат право снимать номера и вешать замок на автомобиль, владелец которого не заплатил наложенный ранее штраф за нарушение правил вождения.

Читайте также
В Варшаве задержали украинца, нарушившего ПДД и отбивавшегося от полиции огнетушителем

Полиция и таможня смогут потребовать от должника уплаты штрафа на месте, наличными или банковской картой.

Если водитель не возместит долг, от него потребуют отогнать автомобиль на ближайшее место для парковки, где полицейский или таможенник либо снимет номера, либо зафиксирует колесо замком.

Новая мера направлена в том числе на взыскание штрафов с иностранных граждан.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия
powered by lun.ua

Статьи

Германия в ожидании новой коалиции: о чем уже договорились и о чем дискутируют партии

Участники коалиционных переговоров уже согласовали общий 12-страничный документ с первыми договоренностями. Часть из них напрямую касаются Украины (укр.)
28 октября 2021 — Мария Коваль-Гончар, для Европейской правды

Антирекорд Байдена: что повлекло за собой историческое падение рейтинга президента США

Падение рейтинга президента США стало антирекордом за последние 70 лет. Что привело к этому обвалу и способен ли Джо Байден переломить этот тренд? (укр.)
28 октября 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Климатические переговоры в Глазго: что озвучат страны и чего ждать от Украины

1-12 ноября в шотландском городе Глазго состоится главное событие года по международным климатическим переговорам. С чем прибудет туда Украина? (укр.)
28 октября 2021 — Тамара Кутонова, Юрий Панченко