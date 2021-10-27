Британська система "тестування і відстеження" вартістю 37 млрд фунтів не спрацювала - звіт

Флагманська програма британської Національної служби охорони здоров'я (NHS) із тестування та відстеження не змогла досягти своєї основної мети щодо зниження рівня зараження COVID-19, попри отримання суми у 37 мільярдів фунтів стерлінгів з травня 2020 року.

Як пише Politico, про це йдеться у звіті, опублікованому Комітетом громадських рахунків Палати представників, повідомляє "Європейська правда".

"Схема не досягла своєї головної мети – допомогти розірвати ланцюжки передачі COVID-19 та дозволити людям повернутися до більш нормального способу життя", – йдеться у звіті.

У звіті також критикується використання консультантів, тим більше, що їхня вартість у середньому становила близько 1100 фунтів стерлінгів на день на підрядника.

"Постійна залежність від переоцінених консультантів, які "забезпечили" такий стан справ, сама по собі коштуватиме платнику податків сотні мільйонів фунтів стерлінгів", - заявила голова комітету Мег Хіллієр.

Програму критикували за те, що вона не охопила людей похилого віку чи національні меншини. "Лише невелика частина людей, які мають симптоми COVID-19, проходять тест. Від 18% до 33% людей, які мають симптоми COVID-19, повідомляють про проходження тесту. Деякі групи, такі як люди похилого віку, чоловіки та певні етнічні меншини, набагато рідше запитують тести", - наголошується у звіті.

Система Test and Trace відіграє вирішальну роль у британському "плані А" підходу до осені та зими, оскільки вона змушує невакцинованих працівників самоізолюватися, якщо вони контактували з кимось, хто мав позитивний результат тесту на COVID-19.

Нагадаємо, 26 жовтня у Великій Британії зареєстровано 263 випадки смерті протягом 28 днів після позитивного тесту на коронавірус - це найвищий щоденний показник з 3 березня.