Британская система "тестирования и отслеживания" стоимостью 37 млрд фунтов не сработала - отчет

Флагманская программа британской Национальной службы здравоохранения (NHS) по тестированию и отслеживанию не смогла достичь своей основной цели по снижению уровня заражения COVID-19, несмотря на получение суммы в 37 миллиардов фунтов стерлингов с мая 2020 года.

Как пишет Politico, об этом говорится в отчете, опубликованном Комитета общественных счетов Палатой представителей, сообщает "Европейская правда".

"Схема не достигла своей главной цели - помочь разорвать цепочки передачи COVID-19 и позволить людям вернуться к более нормальному образу жизни", - говорится в отчете.

В отчете также критикуется использование консультантов, тем более что их стоимость в среднем составляла около 1100 фунтов стерлингов в день на подрядчика. "Постоянная зависимость от переоцененных консультантов, которые "обеспечили" такое положение дел, само по себе обойдется налогоплательщику в сотни миллионов фунтов стерлингов", - заявила глава комитета Мэг Хиллиер.

Программу критиковали за то, что она не охватила пожилых людей или национальные меньшинства. "Лишь небольшая часть людей, испытывающих симптомы COVID-19, проходят тест. От 18% до 33% людей, испытывающих симптомы COVID-19, сообщают о прохождении теста. Некоторые группы, такие как пожилые люди, мужчины и определенные этнические меньшинства, гораздо реже запрашивают тесты", - отмечается в отчете.

Система Test and Trace играет решающую роль в британском "плане А" подхода к осени и зиме, поскольку она заставляет невакцинированных работников самоизолироваться, если они контактировали с кем-то, у кого был положительный результат теста на COVID-19.

Напомним, 26 октября в Великобритании зарегистрировано 263 случая смерти в течение 28 дней после положительного теста - это самый высокий ежедневный показатель с 3 марта.