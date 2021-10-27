Сенат Румунії відхилив проєкт про обов’язкові ковід-сертифікати

Румунські сенатори відхилили законопроєкт, який зобов’язує медичний персонал, працівників державного сектору та працівників великих приватних фірм мати ковід-сертифікат.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters.

Законопроєкту, внесеному центристами та покликаному підвищити темпи вакцинації, не вистачило двох голосів до необхідної для ухвалення більшості.

Румунія є другою найменш вакцинованою країною в Європейському Союзі і переживає різкий сплеск захворюваності.

У разі ухвалення законопроєкт вимагатиме від працівників показати, що вони вакциновані, вже одужали від вірусу або мають нещодавно зроблений негативний тест на COVID-19. Співробітники повинні платити за тестування самостійно. За невиконання роботодавців будуть накладені штрафи, а для працівників передбачене відсторонення на 30 днів без виплати зарплати або навіть звільнення.

Уряд Румунії посилив обмеження з понеділка.

Лише людям, які були вакциновані або одужали від вірусу, дозволено доступ до більшості несуттєвих громадських місць. Але тимчасовому уряду потрібна підтримка парламенту, щоб зробити ковід-сертифікати обов’язковими.

Законодавці від опозиційної лівої Соціал-демократичної партії та ультранаціоналістичної AUR проголосували проти законопроєкту, і деякі з них заявили, що якщо він стане законом, вони оскаржуватимуть його в Конституційному суді через дискримінаційний характер.

Остаточне слово у справі ухвалення має сказати нижня палата парламенту.