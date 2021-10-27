Сенат Румынии отклонил проект об обязательных ковид-сертификатах

Румынские сенаторы отклонили законопроект, обязывающий медицинский персонал, работников государственного сектора и работников крупных частных фирм иметь ковид-сертификат.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters.

Законопроекту, внесенному центристами и призванному повысить темпы вакцинации, не хватило двух голосов до необходимого для принятия большинства.

Румыния является второй менее вакцинированной страной в Европейском Союзе и переживает резкий всплеск заболеваемости.

В случае принятия законопроект потребует от работников показать, что они вакцинированы, уже выздоровели от вируса или имеют недавно сделанный отрицательный тест на COVID-19. Сотрудники должны платить за тестирование самостоятельно. За невыполнение работодателей будут наложены штрафы, а для работников предусмотрено отстранение на 30 дней без выплаты зарплаты или даже увольнения.

Правительство Румынии усилило ограничения с понедельника.

Только людям, которые были вакцинированы или выздоровели от вируса, разрешен доступ к большинству несущественных общественных мест. Но временному правительству нужна поддержка парламента, чтобы сделать ковид-сертификаты обязательными.

Законодатели от оппозиционной левой Социал-демократической партии и ультранационалистической AUR проголосовали против законопроекта, и некоторые из них заявили, что если он станет законом, они будут обжаловать его в Конституционном суде из-за дискриминационного характера.

Окончательное слово по делу о принятии должна сказать нижняя палата парламента.