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Десятки тисяч бельгійців будуть змушені доплатити податки через помилку податкової

Четвер, 28 жовтня 2021, 10:21

У Бельгії десятки тисяч платників податків помилково отримали податкову знижку в останні три роки через огріх податкової адміністрації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Brussels Time.

Йдеться про людей, які деякий час мали інвалідність і отримали податкову знижку після того, як податковий департамент помилково визначив їх назавжди недієздатними.

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Інформаційне агентство Belga повідомило, що цих платників податків тепер попросять доплатити сотні чи навіть тисячі євро, щоб врахувати різницю. Вони вже отримали листи з інформацією про помилку, та отримають адаптовану версію своєї податкової форми на 2019, 2020 та 2021 роки.

За словами представника FPS Finance Френсіса Адінса, помилка торкнулася 46 тисяч людей.

"Цього тижня було надіслано близько 27 тисяч листів, щоб виправити попередні роки. Щодо 2021 податкового року, коригування будуть вноситись поступово у міру обробки відповідних файлів".

Помилка виникла внаслідок ручного введення даних, під час якого тимчасову непрацездатність було введено як постійну. Тепер процес автоматизований, щоб запобігти подібним помилкам у майбутньому.

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Бельгія ЄвроЖиття
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