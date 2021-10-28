Десятки тысяч бельгийцев будут вынуждены доплатить налоги из-за ошибки налоговой

В Бельгии десятки тысяч налогоплательщиков ошибочно получили налоговую скидку в последние три года из-за ошибки налоговой администрации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Brussels Time.

Речь идет о людях, некоторое время имевших инвалидность и получивших налоговую скидку после того, как налоговый департамент ошибочно определил их навсегда недееспособными.

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Информационное агентство Belga сообщило, что этих налогоплательщиков теперь попросят доплатить сотни или даже тысячи евро, чтобы учесть разницу. Они уже получили письма с информацией об ошибке и получат адаптированную версию своей налоговой формы на 2019, 2020 и 2021 годы.

По словам представителя FPS Finance Фрэнсиса Адинса, ошибка затронула 46 тысяч человек.

"На этой неделе было отправлено около 27 тысяч писем, чтобы исправить предыдущие годы. По 2021 налоговому году корректировки будут вноситься постепенно по мере обработки соответствующих файлов".

Ошибка возникла в результате ручного ввода данных, во время которого временная нетрудоспособность была введена как постоянная. Теперь процесс автоматизирован, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем.