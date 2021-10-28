Самая густонаселенная земля Германии получила нового премьера

Парламент западногерманской земли Северный Рейн-Вестфалия избрал политика Хендрика Вюста, члена консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), новым премьер-министром региона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации DW.

46-летний Вюст сменил своего коллегу по партии Армина Лашета, который покинул пост после того, как потерпел неудачу на всеобщих выборах в попытке заменить Ангелу Меркель в должности канцлера.

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Вюст был избран 103 голосами "за" и 90 "против" в парламенте, насчитывающем 197 мест. Юрист по специальности, Вюст считается членом более консервативного крыла ХДС.

По его словам, перед регионом стоят важные задачи, в том числе борьба с пандемией коронавируса и восстановление после разрушительного наводнения в июле.

Вюст ранее уже был избран новым лидером партии ХДС в Северном Рейне-Вестфалии. У него осталось немного времени, чтобы показать себя в должности, поскольку в мае федеральная земля проводит местные выборы.

Канцелярия премьер-министра федеральной земли имеет исполнительную власть над местными министерствами в таких областях, как вопросы труда, здравоохранения, финансов, транспорта, внутренних дел, экономики, образования, юстиции, сообществ и культуры.

С почти 18-миллионным населением Северный Рейн-Вестфалия имеет больше жителей, чем среднестатистическое государство ЕС.