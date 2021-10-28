Франция задержала британское судно в разгар спора о рыбной ловле

Франция арестовала один британский траулер и оштрафовала другой на фоне обострения спора по поводу прав на вылов рыбы после Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет BBC.

Французский министр по морским вопросам Анник Жирарден сообщила, что один из британских траулеров был пойман во время рыбалки без соответствующих лицензий в бухте Сены.

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По ее словам, лодку перенаправили в порт Гавра. Улов с судна может быть конфискован, а лодка задержана до внесения залога. Капитан судна также рискует получить штрафные санкции.

Другое судно оштрафовали за то, что сначала оно сопротивлялось проверке, добавила Жирарден. Министр отметила, что проверки британских судов были стандартными.

В то же время она добавила, что проверки были предприняты "на фоне усиления контроля в проливе в контексте обсуждений лицензий с Великобританией и Европейской комиссией".

Франция была возмущена решением Великобритании и острова Джерси в прошлом месяце отказать в выдаче лицензий на рыбалку десяткам французских лодок и заявила, что Лондон нарушил соглашение по Brexit.

27 октября Франция объявила, что запретит британским рыболовным судам заходить в некоторые ее порты со следующей недели, если не будет достигнута договоренность в споре по поводу лицензий на рыбную ловлю.

Франция также пригрозила усилить пограничные и санитарные проверки товаров из Британии, усилить проверки безопасности на британских лодках и увеличить количество проверок грузовиков, направляющихся в Британию и обратно.

Британский министр по Brexit Дэвид Фрост заявил, что угрозы Франции заблокировать британские суда в портах разочаровывают.