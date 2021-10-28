Як Київ збирається протидіяти зміні клімату

1-12 листопада у Глазго відбудеться головна подія року щодо міжнародних кліматичних переговорів. Точніше, одночасно пройдуть три заходи: 26-та зустріч Сторін рамкової Конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК), 16-та сесія Конференції Сторін Кіотського протоколу та 3-тя сесія Конференції Сторін Паризької угоди.

Всі ці події в світі називають коротко – СОР26.

Про важливість цієї події та про участь у ній України читайте в статті експертки з охорони довкілля UBTA Тамари Кутонової та редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Кліматичні переговори в Глазго: що озвучать країни та чого очікувати від України. Стаття підготовлена в рамках спецпроєкту "Глазго. Нова точка кліматичного відліку", що виходить за підтримки Української асоціації бізнесу і торгівлі.

На конференції у Глазго планується п'ять ключових тем для обговорення, проте досить гарячі перемовини будуть навколо саме енергетичного переходу.

Згідно з Паризькою угодою, людство має прагнути декарбонізації (виробництво, при якому відбувається мінімальний обсяг викидів парникових газів, наприклад СО2 і метану), що сприятиме утриманню приросту глобальної середньої температури між 1,5 та 2°C.

Проте як цього добитися і на які поступки мають піти різні країни – щодо цих питань тривають дуже гострі дискусії.

Вже напередодні свого старту СОР26 зіткнувся з чималими викликами

Попри активну кліматичну дипломатію, енергетична криза, що розгорнулася у світі (зокрема, у ЄС, Китаї, Індії, де навіть призупинилися деякі підприємства) підштовхує деякі країни до досить обережного підходу у відмові від вугілля, а в Бразилії та Індонезії навіть розпочали нарощувати його видобуток.

Україна вперше бере участь у СОР26 у форматі синергії бізнесу та влади, організовуючи українську панель на великій спільній сцені кліматичного саміту.

Український захід відбудеться 1 листопада перед президентською програмою СОР26, на якій плануються виступи світових лідерів. Панель розпочнеться о 8:45 за Гринвічем. Подивитися її онлайн можна буде, зареєструвавшись за цим посиланням на сайті Chatham House.

"Україна 2030: шлях до зеленої трансформації" відбудеться у вигляді діалогу за попередньої участі президента України Володимира Зеленського, який представить кліматичний порядок денний країни і те, яким чином буде формуватися її "зелене" майбутнє.

Детальніше про очікування від саміту української влади та бізнесу читайте в статті Тамари Кутонової та Юрія Панченка Кліматичні переговори в Глазго: що озвучать країни та чого очікувати від України.