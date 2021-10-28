Как Киев собирается противодействовать изменению климата

1-12 ноября в Глазго состоится главное событие года по международным климатическим переговорам. Точнее, одновременно пройдут три мероприятия: 26-я встреча Сторон рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК), 16-я сессия Конференции Сторон Киотского протокола и 3-я сессия Конференции Сторон Парижского соглашения.

Все эти события в мире называют коротко – СОР26.

О важности этого события и об участии в нем читайте в статье эксперта по охране окружающей среды UBTA Тамары Кутоновой и редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Климатические переговоры в Глазго: что озвучат страны и чего ожидать от Украины. Статья подготовлена в рамках спецпроекта "Глазго. Новая точка климатического отсчета", выходящего при поддержке Украинской ассоциации бизнеса и торговли.

На конференции в Глазго планируется пять ключевых тем для обсуждения, однако достаточно горячие переговоры будут идти вокруг энергетического перехода.

Согласно Парижскому соглашению, человечество должно стремиться к декарбонизации (производство, при котором происходит минимальный объем выбросов парниковых газов, например СО2 и метана), что будет способствовать удержанию прироста глобальной средней температуры между 1,5 и 2°C.

Но как этого добиться и на какие уступки должны пойти разные страны – по этим вопросам продолжаются острые дискуссии.

Уже в преддверии своего старта СОР26 столкнулся с немалыми вызовами

Несмотря на активную климатическую дипломатию, разразившийся в мире энергетический кризис (в частности, в ЕС, Китае, Индии, где даже приостановились некоторые предприятия) подталкивает некоторые страны к достаточно осторожному подходу в отказе от угля, а в Бразилии и Индонезии даже начали наращивать его добычу.

Украина впервые принимает участие в СОР26 в формате синергии бизнеса и власти, организуя украинскую панель на большой совместной сцене климатического саммита.

Украинское мероприятие состоится 1 ноября перед президентской программой СОР26, на которой планируются выступления мировых лидеров. Панель начнется в 8:45 по Гринвичу. Посмотреть ее онлайн можно будет, зарегистрировавшись по этой ссылке на сайте Chatham House.

"Украина 2030: путь к зеленой трансформации" состоится в виде диалога при участии президента Украины Владимира Зеленского, который представит климатическую повестку дня страны и то, как будет формироваться ее "зеленое" будущее.

Подробнее об ожиданиях от саммита украинских властей и бизнеса читайте в статье Тамары Кутоновой и Юрия Панченко Климатические переговоры в Глазго: что озвучат страны и чего ожидать от Украины.