Європарламент вимагатиме COVID-сертифікати для входу, деякі депутати не згодні

Депутати Європейського парламенту, а також співробітники зобов'язані будуть пред'явити COVID-сертифікат для входу до приміщень парламенту у Брюсселі, Страсбурзі та Люксембурзі з 3 листопада.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, відповідне повідомлення вже надіслало Генеральне управління Європарламенту з персоналу.

Рішення було ухвалено генеральним секретарем парламенту Клаусом Велле після того, як більшість віцепрезидентів проголосували за введення сертифікату.

Воно вже викликало обурення серед деяких депутатів Європарламенту, котрі вважають, що це підриває їхні основні права.

"Наскільки нам відомо, Європейський парламент буде першим у Європі, хто запровадить такий захід. Це порушить фундаментальний принцип демократичної палати: ніщо не повинно перешкоджати тому, щоб обраний представник, який виконав усі юридичні зобов'язання, потрапив до парламенту", - йдеться у листі групи депутатів, серед яких представники Європейської народної партії, "Зелених", групи "Ідентичність та демократія" та партії "Ліві".

Нагадаємо, через стрімке зростання випадків коронавірусу у Бельгії уряд може розглянути можливість відновлення деяких обмежень, які він пом’якшив лише кілька тижнів тому.

Щоденні випадки зараження в країні зросли на 75% і досягли 5299 випадків за день минулого тижня. Госпіталізації зросли на 69% і досягли 102 випадків на добу. Смертність складає в середньому 13 випадків на день.