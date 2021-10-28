Европарламент потребует COVID-сертификаты для входа, некоторые депутаты не согласны

Депутаты Европейского парламента, а также сотрудники обязаны будут предъявлять COVID-сертификат для входа в помещения парламента в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге с 3 ноября.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, соответствующее сообщение уже направило Генеральное управление Европарламента по персоналу.

Решение было принято генеральным секретарем парламента Клаусом Велле после того, как большинство вице-президентов проголосовали за введение сертификата.

Оно уже вызвало возмущение среди некоторых депутатов Европарламента, считающих, что это подрывает их основные права.

"Насколько нам известно, Европейский парламент будет первым в Европе, кто введет такие меры. Это нарушит фундаментальный принцип демократической палаты: ничто не должно препятствовать тому, чтобы избранный представитель, выполнивший все юридические обязательства, попал в парламент", - говорится в письма группы депутатов, среди которых представители Европейской народной партии, "Зеленых", группы "Идентичность и демократия" и партии "Левые".

Напомним, из-за стремительного роста случаев коронавируса в Бельгии правительство может рассмотреть возможность восстановления некоторых ограничений, которые смягчили лишь несколько недель назад.

Ежедневные случаи заражения в стране выросли на 75% и достигли 5299 случаев за прошедшую неделю. Госпитализации выросли на 69% и достигли 102 случаев в сутки. Смертность составляет в среднем 13 случаев в день.