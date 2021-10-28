Рекордне падіння: чому Джо Байден втрачає рейтинг

Перші дев'ять місяців перебування на посаді президента Джо Байдена відзначилися різким падінням його рейтингу.

Президентський рейтинг став рекордно знижуватися наприкінці літа – з 49% підтримки у серпні до 43% у вересні. Загальне падіння популярності Байдена на 15% стало антирекордом за останні 70 років.

Про причини обвалу рейтингу президента США читайте в статті кандидата політичних наук, виконавчого директора YES Світлани Ковальчук Антирекорд Байдена: що спричинило історичне падіння рейтингу президента США.

Зазвичай падіння рейтингу Байдена пов'язують із проблемами у зовнішній політиці: непродуманим виведенням військ з Афганістану та беззубою політикою щодо РФ. Втім, як свідчить соціологія, американців більш турбують внутрішні провали нової адміністрації.

Відповідно до опитування CNBC, більшість американців все ще схвалює політику президента Байдена щодо боротьби з короновірусом. Проте рейтинг у цьому напрямку поступово просідає.

Натомість однією з основних причин різкого падіння рейтингу стають економічні проблеми та недостатнє фокусування на них.

Більшість американців вважає, що Байден недостатньо уваги приділяє інфляції. Занепокоєння рецесією супроводжуються все більш негативними поглядами на поточний і майбутній стан економіки.

Показовий момент: президент Байден своїми пріоритетами виділив інфраструктурні питання, створення нових зелених робочих місць та соціальні питання. Проте це не відповідає очікуванням американців.

А ще падіння рейтингу відбулося через внутрішні міжпартійні непорозуміння.

Зараз ще зарано говорити про вплив нинішнього низького рейтингу президента Байдена на його можливе переобрання, але уже точно можна говорити про негативний вплив на кандидатів-демократів на майбутніх проміжних виборах у 2022 році.

Якщо рейтинг схвалення роботи президента буде меншим за 50%, то його партія втрачає в середньому 37 місць у Палаті представників. Про це свідчать результати роботи останніх президентів США.

Та чи вдасться Джо Байдену переломити тренд щодо рейтингу, читайте в матеріалі Світлани Ковальчук Антирекорд Байдена: що спричинило історичне падіння рейтингу президента США.