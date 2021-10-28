Рекордное падение: почему Джо Байден теряет рейтинг

Первые девять месяцев пребывания в должности президента Джо Байдена отметились резким падением его рейтинга.

Президентский рейтинг стал рекордно снижаться в конце лета – с 49% поддержки в августе до 43% в сентябре. Общее падение популярности Байдена на 15% стало антирекордом за последние 70 лет.

О причинах обрушения рейтинга президента США читайте в статье кандидата политических наук, исполнительного директора YES Светланы Ковальчук Антирекорд Байдена: что повлекло за собой историческое падение рейтинга президента США.

Обычно падение рейтинга Байдена связывают с проблемами во внешней политике: непродуманным выводом войск из Афганистана и беззубой политикой в ​​отношении РФ. Впрочем, как свидетельствует социология, американцев больше беспокоят внутренние провалы новой администрации.

Согласно опросу CNBC, большинство американцев все еще одобряют политику президента Байдена по борьбе с короновирусом. Однако рейтинг в этом направлении постепенно проседает.

Одной из основных причин резкого падения рейтинга становятся экономические проблемы и недостаточная фокусировка на них.

Большинство американцев считают, что Байден недостаточно внимания уделяет инфляции. Беспокойство рецессией сопровождаются все более негативными взглядами на текущее и будущее состояние экономики.

Показательный момент: президент Байден своими приоритетами выделил инфраструктурные вопросы, создание новых зеленых рабочих мест и социальные вопросы. Однако это не отвечает ожиданиям американцев.

А еще падение рейтинга произошло из-за внутренних межпартийных разногласий.

Сейчас еще рано говорить о влиянии нынешнего низкого рейтинга президента Байдена на его возможное переизбрание, но уж точно можно говорить о негативном влиянии на кандидатов-демократов на предстоящих промежуточных выборах в 2022 году.

Если рейтинг одобрения работы президента будет меньше 50%, то его партия теряет в среднем 37 мест в Палате представителей. Об этом свидетельствуют итоги работы последних президентов США.

Удастся ли Джо Байдену переломить тренд по рейтингу, читайте в материале Светланы Ковальчук Антирекорд Байдена: что повлекло за собой историческое падение рейтинга президента США.