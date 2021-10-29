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У Болгарії готельно-ресторанний бізнес влаштував масові протести проти ковідних перепусток

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П'ятниця, 29 жовтня 2021, 08:44

Тисячі власників та працівників ресторанного бізнесу вийшли у четвер на вулиці міст по всій Болгарії, щоб висловити протест проти рішення уряду запровадити обов'язкову ковідну перепустку для всіх людей, які бажають відвідувати закриті заклади харчування та розваг.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує агентство АР.

У столиці Софії протестувальники заблокували велике перехрестя у годину пік, створивши безлад на дорогах. 

Пізніше вони попрямували до штаб-квартири уряду з вимогою відставки міністра охорони здоров’я. Вони обіцяють чинити тиск на уряд доти, доки їхні вимоги не будуть виконані.

Акції протесту організували готельні та ресторанні асоціації. Вони назвали сертифікати неадекватними та дискримінаційними. 

 
Фото: dir.bg

Асоціації ресторанів заявили, що у перші два дні запровадження нової вимоги відвідуваність ресторанів впала на 80% у всій країні. 

Критики кажуть, що уряд надто швидко запровадив вимогу, і люди не встигли до неї підготувалися.

Болгарія зіткнулася з різким зростанням кількості випадків зараження COVID-19 та смертей на тлі одного з найнижчих показників вакцинації у 27 країнах Європейського Союзу. 

За останні два тижні вона мала найвищий рівень смертності від COVID-19 у ЄС, і 94% цих смертей припадали на людей, які не пройшли вакцинацію.

Проте протестувальники стверджують, що введення сертифікатів про COVID-19 не вирішить проблему захворювання в країні, а лише посилить її економічні проблеми. Вони вимагають, щоб результати тесту на антитіла були прийняті як основа для такого сертифікату, і щоб уряд пропонував безкоштовні тести.

У 7-мільйонній країні в четвер було зареєстровано 5643 нових випадки захворювання на COVID-19 і ще 154 випадки смерті.

Представники охорони здоров'я звинувачують у нинішньому поширенні інфекції недовіру суспільства до вакцин та уряду. Кожен четвертий дорослий у Болгарії повністю вакцинований.

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Болгарія Коронавірус Вакцини
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