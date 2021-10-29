В Болгарии гостинично-ресторанный бизнес устроил массовые протесты против ководных пропусков

Тысячи владельцев и работников ресторанного бизнеса вышли в четверг на улицы городов по всей Болгарии, чтобы выразить протест против решения правительства ввести обязательный пропуск для всех людей, желающих посещать закрытые заведения питания и развлечений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает агентство АР.

В столице Софии протестующие заблокировали большой перекресток в час пик, создав беспорядок на дорогах.

Позже они направились в штаб-квартиру правительства с требованием отставки министра здравоохранения. Они обещают оказывать давление на правительство, пока их требования не будут выполнены.

Акции протеста организовали гостиничные и ресторанные ассоциации. Они назвали сертификаты неадекватными и дискриминационными.

Фото: dir.bg

Ассоциации ресторанов заявили, что в первые два дня введения нового требования посещаемость ресторанов упала на 80% по всей стране.

Критики говорят, что правительство слишком быстро ввело требование, и люди не успели к нему подготовились.

Болгария столкнулась с резким ростом количества случаев заражения COVID-19 и смертей на фоне одного из самых низких показателей вакцинации в 27 странах Европейского Союза.

За последние две недели она имела самый высокий уровень смертности от COVID-19 в ЕС, и 94% этих смертей приходилось на людей, не прошедших вакцинацию.

Однако протестующие утверждают, что введение сертификатов о COVID-19 не решит проблему заболевания в стране, а лишь усугубит ее экономические проблемы. Они требуют, чтобы результаты теста на антитела были приняты в качестве основы для такого сертификата, и чтобы правительство предлагало бесплатные тесты.

В 7-миллионной стране в четверг было зарегистрировано 5643 новых случая заболевания COVID-19 и еще 154 случая смерти.

Представители здравоохранения обвиняют в нынешнем распространении инфекции недоверие общества к вакцинам и правительству. Каждый четвертый взрослый в Болгарии полностью вакцинирован.