Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Болгарии гостинично-ресторанный бизнес устроил массовые протесты против ководных пропусков

фото
Пятница, 29 октября 2021, 08:44

Тысячи владельцев и работников ресторанного бизнеса вышли в четверг на улицы городов по всей Болгарии, чтобы выразить протест против решения правительства ввести обязательный пропуск для всех людей, желающих посещать закрытые заведения питания и развлечений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает агентство АР.

В столице Софии протестующие заблокировали большой перекресток в час пик, создав беспорядок на дорогах.

Позже они направились в штаб-квартиру правительства с требованием отставки министра здравоохранения. Они обещают оказывать давление на правительство, пока их требования не будут выполнены.

Акции протеста организовали гостиничные и ресторанные ассоциации. Они назвали сертификаты неадекватными и дискриминационными.

 
Фото: dir.bg

Ассоциации ресторанов заявили, что в первые два дня введения нового требования посещаемость ресторанов упала на 80% по всей стране.

Критики говорят, что правительство слишком быстро ввело требование, и люди не успели к нему подготовились.

Болгария столкнулась с резким ростом количества случаев заражения COVID-19 и смертей на фоне одного из самых низких показателей вакцинации в 27 странах Европейского Союза.

За последние две недели она имела самый высокий уровень смертности от COVID-19 в ЕС, и 94% этих смертей приходилось на людей, не прошедших вакцинацию.

Однако протестующие утверждают, что введение сертификатов о COVID-19 не решит проблему заболевания в стране, а лишь усугубит ее экономические проблемы. Они требуют, чтобы результаты теста на антитела были приняты в качестве основы для такого сертификата, и чтобы правительство предлагало бесплатные тесты.

В 7-миллионной стране в четверг было зарегистрировано 5643 новых случая заболевания COVID-19 и еще 154 случая смерти.

Представители здравоохранения обвиняют в нынешнем распространении инфекции недоверие общества к вакцинам и правительству. Каждый четвертый взрослый в Болгарии полностью вакцинирован.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Болгария Коронавирус Вакцины
powered by lun.ua

Статьи

Германия в ожидании новой коалиции: о чем уже договорились и о чем дискутируют партии

Участники коалиционных переговоров уже согласовали общий 12-страничный документ с первыми договоренностями. Часть из них напрямую касаются Украины (укр.)
28 октября 2021 — Мария Коваль-Гончар, для Европейской правды

Антирекорд Байдена: что повлекло за собой историческое падение рейтинга президента США

Падение рейтинга президента США стало антирекордом за последние 70 лет. Что привело к этому обвалу и способен ли Джо Байден переломить этот тренд? (укр.)
28 октября 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Климатические переговоры в Глазго: что озвучат страны и чего ждать от Украины

1-12 ноября в шотландском городе Глазго состоится главное событие года по международным климатическим переговорам. С чем прибудет туда Украина? (укр.)
28 октября 2021 — Тамара Кутонова, Юрий Панченко