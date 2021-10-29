Кулеба назвав термін підписання довгоочікуваної угоди про ЗВТ з Туреччиною

Україна та Туреччина сподіваються підписати угоду про вільну торгівлю, переговори про яку тривають вже багато років, у лютому 2022 року.

Про це у статті для Atlantic Council, опублікованій у четвер, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Наразі готується низка угод та документів до Стратегічної ради наступного року. Обидві сторони розглядають зустріч у лютому 2022 року як можливість нарешті підписати довгоочікувану турецько-українську угоду про вільну торгівлю після багатьох років переговорів", - написав Кулеба.

Після набуття чинності ця угода про вільну торгівлю значно посилить і без того міцні торговельні зв’язки між двома чорноморськими державами та сприятиме встановленню нових ділових зв’язків, додав міністр.

У 2012 році завдання створення зони вільної торгівлі з Туреччиною тодішньому міністру економічного розвитку Петру Порошенку після переговорів з Анкарою публічно поставив тогочасний глава держави Віктор Янукович.

Мету укласти угоду переслідував і Петро Порошенко, коли сам став президентом.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що переговори повинні завершитися до кінця 2018 року.

Президент Володимир Зеленський у березні 2020 року заявляв, що до підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною "залишився всього один крок".

У червні 2021 року глава МЗС Дмитро Кулеба дав прогноз, що Україні та Туреччині до укладання Угоди про вільну торгівлю лишилося зробити останній крок, найважливіший та найчутливіший.