Кулеба назвал срок подписания долгожданного соглашения о ЗСТ с Турцией

Украина и Турция надеются подписать соглашение о свободной торговле, переговоры о котором продолжаются уже много лет, в феврале 2022 года.

Об этом в статье для Atlantic Council, опубликованной в четверг, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"В настоящее время готовится ряд соглашений и документов в Стратегический совет в следующем году. Обе стороны рассматривают встречу в феврале 2022 года как возможность наконец-то подписать долгожданное турецко-украинское соглашение о свободной торговле после многих лет переговоров", - написал Кулеба.

После вступления в силу соглашение о свободной торговле значительно усилит и без того прочные торговые связи между двумя черноморскими государствами и будет способствовать установлению новых деловых связей, добавил министр.

В 2012 году задачу создания зоны свободной торговли с Турцией тогдашнему министру экономического развития Петру Порошенко после переговоров с Анкарой публично поставил тогдашний глава государства Виктор Янукович.

Цель заключить соглашение преследовал и Петр Порошенко, когда стал президентом.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что переговоры должны завершиться до конца 2018 года.

Президент Владимир Зеленский в марте 2020 года заявлял, что до подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией "остался всего один шаг".

В июне 2021 года глава МИД Дмитрий Кулеба дал прогноз, что Украине и Турции до заключения Соглашения о свободной торговле осталось сделать последний шаг, самый важный и чувствительный.