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У Фінляндії трьох журналістів судитимуть за розкриття секретної інформації

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 16:37

Журналісти фінської газети Helsingin Sanomat постануть перед судом за звинуваченням у розкритті таємниці, пов'язаної з національною безпекою.

Про це пише Yle, повідомляє "Європейська правда".

Заступник державного прокурора офіційно висунув звинувачення трьом співробітникам газети. Усі фігуранти справи заперечують свою провину. Журналістам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

З проханням розслідувати дії журналістів до поліції звернувся Генеральний штаб.

У грудні 2017 року видання опублікувало матеріал про секретний розвідувальний центр Оборонних сил і використало секретні матеріали армії 2010 і 2004 років.

Газета Helsingin Sanomat обґрунтувала публікацію секретних матеріалів і відомостей про Центр радіоелектронної розвідки Оборонних сил тим, що громадяни мають право знати, що відбувається в суспільстві, і засоби масової інформації зобов'язані про це розповідати.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо тоді заявив, що розголошення секретних документів є ризиком для безпеки країни, а самі матеріали були передані газеті незаконно.

Справа розслідувалася як висвітлення інформації, яке може загрожувати безпеці Фінляндії, за статтею 12 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за правопорушення, пов'язані з державною зрадою.

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Фінляндія кримінал
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