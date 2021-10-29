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В Финляндии троих журналистов будут судить за раскрытие секретной информации

Пятница, 29 октября 2021, 16:37

Журналисты финской газеты Helsingin Sanomat предстанут перед судом по обвинению в раскрытии тайны, связанной с национальной безопасностью.

Об этом пишет Yle, сообщает "Европейская правда".

Заместитель государственного прокурора официально предъявил обвинения трем сотрудникам газеты. Все фигуранты дела отрицают свою вину. Журналистам грозит наказание в виде лишения свободы.

С просьбой расследовать действия журналистов в полицию обратился Генеральный штаб.

В декабре 2017 года издание опубликовало материал о секретном разведывательном центре Оборонных сил и использовало секретные материалы армии 2010 и 2004 годов.

Газета Helsingin Sanomat обосновала публикацию секретных материалов и сведений о Центре радиоэлектронной разведки Оборонных сил тем, что граждане имеют право знать, что происходит в обществе, и средства массовой информации обязаны об этом рассказывать.

Президент Финляндии Саули Нииностио заявил, что разглашение секретных документов является риском для безопасности страны, а сами материалы были переданы газете незаконно.

Дело расследовалось как освещение информации, которое может угрожать безопасности Финляндии по статье 12 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за правонарушения, связанные с государственной изменой.

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Финляндия криминал
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