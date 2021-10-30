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В МЗС Росії заявили про бажання США вислати ще 55 російських дипломатів

Субота, 30 жовтня 2021, 10:39

В МЗС РФ заявили, що США зажадали, аби ще 55 російських дипломатів та адміністративно-технічних працівників залишили країну найближчими місяцями. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала  офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова. 

За словами Захарової, з американської сторони в Росії зараз працюють близько 130 осіб, а в російській місії у Вашингтоні та двох генконсульствах у Нью-Йорку та Х'юстоні – менше 200. 

"З урахуванням висунутих Вашингтоном вимог про те, що ще 55 наших дипломатів та адміністративно-технічних працівників мають залишити США найближчими місяцями (а це, по суті, означає висилку), ситуація на дипломатичному "фронті" тільки посилиться", - наводить слова Захарової офіційний сайт МЗС Росії.

15 квітня Сполучені Штати оголосили про видворення 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну кібердіяльність.

Президент США Джо Байден оголосив про надзвичайний стан у зв’язку з "надзвичайною загрозою" через зовнішню діяльність уряду Російської Федерації.

У відповідь Росія ввела обмеження на найм диппредставництвом США громадян Росії та третіх країн.

Наприкінці жовтня Державний департамент США відніс росіян до категорії громадян, яка не може отримати американську візу в своїй країні. Росіяни можуть звернутися за візою до посольства у Варшаві.

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