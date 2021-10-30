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Укр / Рус

В МИД России заявили о желании США выслать еще 55 российских дипломатов

Суббота, 30 октября 2021, 10:39

В МИД РФ заявили, что США потребовали, чтобы еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников покинули страну в ближайшие месяцы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, с американской стороны в России сейчас работает около 130 человек, а в российской миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне – менее 200 человек.

"С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это, по сути, означает высылку), ситуация на дипломатическом "фронте" только усилится", - приводит слова Захаровой официальный сайт МИД России

15 апреля Соединенные Штаты объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность.

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайном положении в связи с "чрезвычайной угрозой" из-за внешней деятельности правительства Российской Федерации.

В ответ Россия ввела ограничения на найм диппредставительством США граждан России и третьих стран.

В конце октября Государственный департамент США отнес россиян в категории граждан, которые не могут получить американскую визу в своей стране. Россияне могут обратиться за визой в посольство в Варшаве.

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