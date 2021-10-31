Чому опозиція у Грузії програла другий тур місцевих виборів

Опозиція у Грузії програла другий тур місцевих виборів, що пройшов 30 жовтня, та вже заявляє про фальсифікації цих результатів і про вкрадену перемогу.

Грузія знову опинилася на порозі гострого вуличного протистояння. І його наслідки можуть виявитися абсолютно непередбачуваними.

Про те, як в Грузії проходив другий тур місцевих виборів та що може відбуватися далі читайте в статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Саакашвілі не врятував: опозиція всуху програла вибори у Грузії, але продовжить боротьбу.

Чотири тижні між першим та другим турами пройшли при інформаційному домінуванні опозиції – явище, вкрай нехарактерне для Грузії.

В першу чергу цьому сприяла ситуація навколо експрезидента Саакашвілі, який нелегально повернувся до країни перед першим туром та був заарештований. Повернення експрезидента дозволило мобілізувати прихильників його партії "Єдиний національний рух". 14 жовтня вони провели наймасовіший за останню історію Грузії мітинг у центрі Тбілісі – за незалежними оцінками, на ньому були присутні від 50 до 70 тисяч осіб.

Партія влади "Грузинська мрія" перейшла у контрнаступ в останні дні перед другим туром.

27 жовтня в центрі Тбілісі відбувся провладний мітинг, на якому "Грузинська мрія" мала показати не меншу масовість, аніж на мітингу опозиції. Це їм вдалося, хоча у ЗМІ було оприлюднено вдосталь доказів, що учасниками були бюджетники, звезені примусово.

Також партії влади вдалося провести "спецоперацію", звинувативши опозицію у брехні.

На додачу грузинська влада розгорнула велику активність навколо ув’язненого Саакашвілі.

Напередодні голосування до в’язниці у Руставі, де відбуває покарання експрезидент, стягнули спецназ. Згодом у Службі державної безпеки заявили про превентивне розкриття спроби державного заколоту – нібито заколотники мали на меті заблокувати транспортування Саакашвілі до лікарні, що мало спровокувати хаос у країні.

За такої нервової передвиборчої кампанії вибори мали небагато шансів пройти спокійно. Так і сталося. Судячи з кількості оприлюднених скарг, другий тур був набагато "брудніший", аніж перший.

Гостре вуличне протистояння виглядає майже неминучим, та чи вдасться його стабілізуватися як рік тому на парламентських виборах читайте в матерілі Юрія Панченка Саакашвілі не врятував: опозиція всуху програла вибори у Грузії, але продовжить боротьбу.