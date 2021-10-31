Почему оппозиция в Грузии проиграла второй тур местных выборов

Оппозиция в Грузии проиграла прошедший 30 октября второй тур местных выборов и уже заявляет о фальсификации этих результатов и о украденной победе.

Грузия снова очутилась на пороге острого уличного противостояния. И его последствия могут оказаться совершенно непредсказуемыми.

О том, как в Грузии проходил второй тур местных выборов и что может происходить дальше, читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Саакашвили не спас: оппозиция всухую проиграла выборы в Грузии, но продолжит борьбу.

Четыре недели между первым и вторым турами прошли при информационном доминировании оппозиции – явление крайне нехарактерное для Грузии. В первую очередь этому способствовала ситуация вокруг экс-президента Саакашвили, который нелегально вернулся в страну перед первым туром и был арестован. Возвращение экс-президента позволило мобилизовать сторонников его партии "Единое национальное движение". 14 октября они провели самый массовый за последнюю историю Грузии митинг в центре Тбилиси – по независимым оценкам, на нем присутствовало от 50 до 70 тысяч человек.

Партия власти "Грузинская мечта" перешла в контрнаступление в последние дни перед вторым туром.

27 октября в центре Тбилиси состоялся провластный митинг, на котором "Грузинская мечта" должна была показать не меньшую массовость, чем на митинге оппозиции. Это им удалось, хотя в СМИ было обнародовано достаточно доказательств, что участниками были бюджетники, свезенные принудительно.

Также партии власти удалось провести "спецоперацию", обвинив оппозицию во лжи.

Вдобавок грузинские власти развернули большую активность вокруг заключенного Саакашвили.

Накануне голосования в тюрьму в Рустави, где отбывает наказание экс-президент, взыскали спецназ. Впоследствии в Службе государственной безопасности заявили о превентивном раскрытии попытки государственного мятежа – якобы мятежники преследовали цель заблокировать транспортировку Саакашвили в больницу, которая должна была спровоцировать хаос в стране.

При такой нервной предвыборной кампании у выборов было немного шансов пройти спокойно. Так и вышло. Судя по количеству обнародованных жалоб, второй тур был гораздо "грязнее", чем первый.

Острое уличное противостояние выглядит почти неизбежным, но удастся ли его стабилизироваться как год назад на парламентских выборах, читайте в материале Юрия Панченко Саакашвили не спас: оппозиция всухую проиграла выборы в Грузии, но продолжит борьбу.