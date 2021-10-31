Байден: не можна дозволяти РФ маніпулювати поставками газу в політичних цілях

Сполучені Штати та Німеччина повинні продовжувати спільну роботу з реалізації угоди щодо підтримки України й забезпечення європейської енергетичної безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда, про це заявив президент США Джо Байден на зустрічі з виконувачкою обов'язків канцлера Німеччини Ангелою Меркель та її наступником Олафом Шольцом на полях саміту G20.

"Президент Байден наголосив на важливості продовження роботи щодо виконання спільної заяви США та Німеччини про підтримку України та європейської енергетичної безпеки, щоб гарантувати, що Росія не зможе маніпулювати потоками природного газу у шкідливих політичних цілях", - йдеться у заяві Білого дому за підсумками зустрічі.

Байден і Меркель також обговорили ситуацію в Афганістані.

Раніше в суботу дані німецького оператора трубопроводів показали, що потоки російського природного газу в Європу зупинилися на частині газопроводу Ямал-Європа, який доставляє газ до Німеччини через Польщу.

Росія постачає газ у Західну Європу кількома різними маршрутами, включаючи газопровід Ямал-Європа, потужність якого становить до 33 мільярдів кубометрів на рік.

Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін звинуватив енергетичну політику ЄС у рекордно високих цінах і заявив, що Росія може збільшити постачання до Європи, щойно буде схвалено її газопровід "Північний потік - 2".

Голова української державної енергетичної компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко цього місяця заявив, що Росія намагається шантажувати Європу для сертифікації її газопроводу "Північний потік – 2", обмежуючи запаси палива.