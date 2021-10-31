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Укр / Рус

Байден: нельзя позволять РФ манипулировать поставками газа в политических целях

Воскресенье, 31 октября 2021, 11:14

США и Германия должны продолжать совместную работу по реализации соглашения по поддержке Украины и обеспечению европейской энергетической безопасности.

Как сообщает "Европейская правда, об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с исполняющим обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель и ее преемником Олафом Шольцом на полях саммита G20.

"Президент Байден отметил важность продолжения работы по выполнению совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа в политических целях с целью нанесения вреда", - говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи.

Байден и Меркель также обсудили ситуацию в Афганистане.

Ранее в субботу данные немецкого оператора трубопроводов показали, что потоки российского природного газа в Европу остановились на части газопровода Ямал-Европа, доставляющего газ в Германию через Польшу.

Россия поставляет газ в Западную Европу несколькими разными маршрутами, включая газопровод Ямал-Европа, мощность которого составляет до 33 миллиардов кубометров в год.

Напомним, президент РФ Владимир Путин обвинил энергетическую политику ЕС в рекордно высоких ценах и заявил, что Россия может увеличить поставки в Европу, как только будет одобрен ее газопровод "Северный поток - 2".

Глава украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" Юрий Витренко в этом месяце заявил, что Россия пытается шантажировать Европу для сертификации ее газопровода "Северный поток – 2", ограничивая запасы топлива.

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США Германия Энергетика Россия
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