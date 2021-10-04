Кулеба назвав терміни проведення комісії стратегічного партнерства зі США

Засідання комісії з питань стратегічного партнерства України та США відбудеться наприкінці жовтня - у першій половині листопада.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

"Я думаю, що засідання комісії відбудеться орієнтовно наприкінці жовтня - у першій половині листопада", - сказав міністр, не уточнюючи конкретної дати.

За словами Кулеби, є два завдання: перезавантажити цей орган і ухвалити нову Хартію стратегічного партнерства, яка відповідатиме сучасним реаліям.

"Нам треба перезавантажити цей орган, зробити його сильнішим, більш ефективним. Ми розробили своє бачення, як це зробити, і будемо обговорювати це з американцями", - зауважив глава МЗС.

За його словами, комісія стратегічного партнерства - це рушійна сила двосторонніх відносин.

"Лідери можуть зустрітися, домовитися, але якщо системи з обох сторін не почнуть крутити колеса, то ніхто нікуди не поїде. Стратегічна комісія - це місце, де обидві сторони крутять колеса для того, щоб великі політичні, економічні та гуманітарні домовленості готувалися і після ухвалення реалізовувалися", - пояснив міністр.

Кулеба зазначив, що представництво в комісії збережеться на рівні державного секретаря США та міністра закордонних справ.

Про відновлення комісії з питань стратегічного партнества президенти Зеленський і Байден домовились на зустрічі у Вашингтоні на початку вересня.

Раніше Кулеба зазначав, що одним із завдань комісії буде підготувати до розгляду план трансформації України, який Володимир Зеленський представив під час візиту у США.