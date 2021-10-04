Кулеба назвал сроки проведения комиссии стратегического партнерства с США

Заседание комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится в конце октября - первой половине ноября.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

"Я думаю, что заседание комиссии состоится ориентировочно в конце октября - первой половине ноября", - сказал министр, не уточняя конкретной даты.

По словам Кулебы, есть две задачи: перезагрузить этот орган и принять новую Хартию стратегического партнерства, которая будет отвечать современным реалиям.

"Нам надо перезагрузить этот орган, сделать его сильнее, эффективнее. Мы разработали свое видение, как это сделать, и будем обсуждать это с американцами", - отметил глава МИД.

По его словам, комиссия стратегического партнерства - это движущая сила двусторонних отношений.

"Лидеры могут встретиться, договориться, но если системы с обеих сторон не начнут крутить колеса, то никто никуда не поедет. Стратегическая комиссия - это место, где обе стороны крутят колеса для того, чтобы крупные политические, экономические и гуманитарные договоренности готовились и после принятия реализовывались", - пояснил министр.

Кулеба отметил, что представительство в комиссии сохранится на уровне государственного секретаря США и министра иностранных дел.

О восстановлении комиссии по вопросам стратегического партнерства президенты Зеленский и Байден договорились на встрече в Вашингтоне в начале сентября.

Ранее Кулеба отмечал, что одной из задач комиссии будет подготовить к рассмотрению план трансформации Украины, который Владимир Зеленский представил во время визита в США.