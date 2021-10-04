Підозрювані в тероризмі обговорювали вбивство прем'єра Нідерландів на пресконференції

Підозрювані у тероризмі обговорювали вбивство прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на пресконференції, а також обезголовлення і розстріл лідерів ультраправих і популістських партій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Служба розвідки і безпеки (AIVD) прослуховувала дев'ять осіб і записала їхні розмови, в яких вони обговорювали вбивство Рютте за кілька днів до їх арешту 23 вересня в Ейндховені.

Всі чоловіки - громадяни Нідерландів у віці від 18 до 31 року. Вісім народилися в Нідерландах, один - в Афганістані.

"З автомата Калашникова ви розстрілюєте його з охороною, ну, знаєте, на пресконференції. Ви просто кричите Аллаху Акбар. Всього шість куль. Коли ви стріляєте, ви не зупиняєтеся. Ви не зупиняєтеся і не цілитеся", - сказав один з підозрюваних, згідно з розшифровкою стенограми.

Підозрювані також говорили про вбивство лідерів найвідоміших ультраправих і популістських партій країни Гірта Вілдерса і Тьєррі Боде. "Я прострелю Рютте і Вілдерсу їхні голови, брат, і тоді моє ім'я увійде в підручники історії, так?" - спитав один з підозрюваних.

Інший підозрюваний запропонував викрасти Вілдерса, який з 2004 року живе під захистом поліції після погроз з боку ісламістських терористів, і зняти його страту на відео. "Примусьте Гірта Вілдерса сказати що-небудь. А потім я обезголовлю його в прямому ефірі в Facebook", - сказав він.

Згідно з даними AIVD, підозрювані також дивилися відеоролики про страти і пропагандистський фільм ІДІЛ, в якому даються інструкції з виготовлення бомб.

Адвокати чоловіків відкинули звинувачення в тероризмі і заявили, що підозрювані жартували між собою. Пітер Пласман, що представляє трьох підозрюваних, сказав, що у них сталася "дурна розмова" під час перегляду фільму Netflix.

"Вони говорили такі речі, але не будували ніяких планів і не готувалися. Всі говорять за закритими дверима. У вас також є така свобода в Нідерландах. Вони просто були неймовірно дурні. Мої клієнти теж цього не заперечують", - сказав він.

Арешти відбулися на тлі ширшої загрози, коли Рютте виділили посилену охорону після того, як були виявлені "розвідники" наркомафії, що вистежують його для замаху.

Загрози з боку підозрюваних в тероризмі розглядаються в окремій справі.

Рютте відомий тим, що їздить на роботу і з роботи велосипедом та гуляє Гаагою без охорони. Однак вбивства громадських діячів, таких як журналіст Пітер Р. де Вріс і юрист Дерк Вірсум, викликали побоювання, що міністри і політики можуть стати мішенями зловмисників.