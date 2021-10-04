Подозреваемые в терроризме обсуждали убийство премьера Нидерландов на пресс-конференции

Подозреваемые в терроризме обсуждали убийство премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пресс-конференции, а также обезглавливание и расстрел лидеров ультраправых и популистских партий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Служба разведки и безопасности (AIVD) прослушивала девять человек и записала их разговоры, в которых они обсуждали убийство Рютте за несколько дней до их ареста 23 сентября в Эйндховене.

Все мужчины - граждане Нидерландов в возрасте от 18 до 31 года. Восемь родились в Нидерландах, один - в Афганистане.

"Из автомата Калашникова вы расстреливаете его с охраной, ну, знаете, на пресс-конференции. Вы просто кричите "Аллах Акбар". Всего шесть пуль. Когда вы стреляете, вы не останавливаетесь. Вы не останавливаетесь и не целитесь", - сказал один из подозреваемых, согласно расшифровке стенограммы.

Подозреваемые также говорили об убийстве лидеров самых известных ультраправых и популистских партий страны Герта Вилдерса и Тьерри Боде. "Я прострелю Рютте и Вилдерсу их головы, брат, и тогда мое имя войдет в учебники истории, так?" - сказал один из подозреваемых.

Другой подозреваемый предложил похитить Вилдерса, который с 2004 года живет под защитой полиции после угроз со стороны исламистских террористов, и снять его казнь на видео. "Заставьте Вилдерса сказать что-нибудь. А потом я обезглавлю его в прямом эфире в Facebook", - сказал он.

Согласно данным AIVD, подозреваемые также смотрели видеоролики о смертной казни и пропагандистский фильм ИГИЛ, в котором даются инструкции по изготовлению бомб.

Адвокаты мужчин отвергли обвинения в терроризме и заявили, что подозреваемые шутили между собой. Питер Пласман, представляющий трех подозреваемых, сказал, что у них произошел "глупый разговор" во время просмотра фильма Netflix.

"Они говорили такие вещи, но не строили никаких планов и не готовились. Все говорят за закрытыми дверями. У вас также есть такая свобода в Нидерландах. Они просто были невероятно глупы. Мои клиенты тоже этого не отрицают", - сказал он.

Аресты произошли на фоне широкой угрозы, когда Рютте выделили усиленную охрану после обнаружения шпионов наркомафии, выслеживающих его для покушения.

Угрозы со стороны подозреваемых в терроризме рассматриваются в отдельном деле.

Рютте известен тем, что ездит на работу и с работы на велосипеде и гуляет по Гааге без охраны. Однако убийства общественных деятелей, таких как журналист Питер Р. де Врис и юрист Дерк Вирсум, вызвали опасения, что министры и политики могут стать мишенями злоумышленников.