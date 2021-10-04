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У Грузії затримали ще двох людей за допомогу Саакашвілі

Понеділок, 4 жовтня 2021, 14:06

У Грузії затримали ще двох осіб, яких підозрюють в наданні допомоги колишньому президенту Михеїлу Саакашвілі при незаконному перетині кордону.

Про це заявив прокурор Леван Вепхвадзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Руставі-2".

"Ще дві людини затримані за приховування злочину, який стане надбанням громадськості найближчим часом. Маршрут в'їзду Міхеїла Саакашвілі відомий слідству, ведеться розслідування", - сказав Вепхвадзе.

Раніше стало відомо про затримання Елгуджа Цомая. Він був водієм вантажівки, в якому Саакашвілі нібито сховався для того, щоб потрапити на територію Грузії. Пізніше Саакашвілі перебував у квартирі Цомая.

Саакашвілі наразі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня.

Він продовжує голодування і, швидше за все, відмовиться від екстрадиції в Україну.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

За даними прокуратури Грузії, після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

Детальніше про грузинську кризу читайте у статті Грузія на краю прірви: які наслідки матиме повернення Саакашвілі.

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