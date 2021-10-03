Господарю квартири в Тбілісі, де переховувався Саакашвілі, пред'явлені звинувачення

Прокуратура Грузії в неділю висунула звинувачення власнику квартири в Тбілісі, де переховувався колишній президент Міхеїл Саакашвілі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті прокуратури.

Звинувачення пред'явлено громадянину Грузії Е. Ц. за статтею "приховування злочинів".

За даними прокуратури, підозрюваний знав, що Саакашвілі розшукували співробітники правоохоронних органів Грузії за скоєння тяжкого злочину, проте, незважаючи на це, надав йому свою квартиру в Тбілісі.

У прокуратурі зазначають, що чоловік був затриманий 1 жовтня, йому загрожує термін тюремного ув'язнення від 1 до 4 років.

У прокуратурі також повідомили, що у зв'язку з фактом незаконного порушення кордону Міхеїлом Саакашвілі в МВС розслідування ведеться за статтею 344 (незаконне перевезення мігрантів через державний кордон Грузії або (і) створення відповідних умов для незаконного перебування в Грузії) Кримінального кодексу Грузії.

Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня, але офіційні звинувачення у порушення кордону йому поки не висунули.

Нагадаємо, місцеві вибори у Грузії виграла правляча партія "Грузинська мрія" - 46,56% голосів. Друге місце посіла опозиційна партія "Єдиний національний рух" соратників Міхеїла Саакашвілі - 30,7%.

Результат виборів є цілком прийнятним для чинної влади. За домовленістю, що була укладена раніше між владою та опозицією за посередництва ЄС, лише у разі падіння рейтингів на місцевих виборах нижче за 43% влада мала погодитися на проведення дострокових парламентських виборів.

Як відомо, напередодні виборів Саакашвілі повернувся до Грузії та потрапив за ґрати. Поліція оприлюднила відео із затриманим Саакашвілі.

Він оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

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