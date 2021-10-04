В Грузии задержали еще двух человек за помощь Саакашвили

В Грузии задержали еще двух человек, которых подозревают в оказании помощи бывшему президенту Михеилу Саакашвили при незаконном пересечении границы.

Об этом заявил прокурор Леван Вепхвадзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Рустави-2".

"Еще два человека задержаны за сокрытие преступления, станет достоянием общественности в ближайшее время. Маршрут въезда Михаила Саакашвили известен следствию, ведется расследование", - сказал Вепхвадзе.

Ранее стало известно о задержании Элгуджа Цомая. Он был водителем грузовика, в котором Саакашвили якобы скрылся для того, чтобы попасть на территорию Грузии. Позже Саакашвили находился в квартире Цомая.

Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября.

Он продолжает голодовку и, скорее всего, откажется от экстрадиции в Украину.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в стране 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

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