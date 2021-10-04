Консул України відвідала Саакашвілі в тюрмі

Український консул у понеділок, 4 жовтня, відвідала Михеїла Саакашвілі в пенітенціарному закладі міста Руставі в Грузії.

Про це у коментарі "Європейській правді" розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, стан Михеїла Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював.

"МЗС та посольство України в Тбілісі продовжать надавати Михеїлу Саакашвілі консульську і правову допомогу як українському громадянину. Консул також взаємодіє із його адвокатами", - зауважив Ніколенко.

Саакашвілі наразі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня.

Він продовжує голодування і, швидше за все, відмовиться від його видачі Україні.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

За даними прокуратури Грузії, після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

Детальніше про грузинську кризу читайте у статті Грузія на краю прірви: які наслідки матиме повернення Саакашвілі.