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Консул Украины посетила Саакашвили в тюрьме

Понедельник, 4 октября 2021, 16:40

Украинский консул в понедельник, 4 октября, посетила Михеила Саакашвили в пенитенциарном заведении города Рустави в Грузии.

Об этом в комментарии "Европейской правде" рассказал пресс-секретарь МИД Украины.

По его словам, состояние Михеила Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал.

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"МИД и посольство Украины в Тбилиси продолжат оказывать Михеилу Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину. Консул также взаимодействует с его адвокатами", - отметил Николенко.

Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября.

Он продолжает голодовку и, скорее всего, откажется от его выдачи Украине.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще до 6 лет - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

Подробнее о грузинском кризисе читайте в статье: Грузия на краю пропасти: какие последствия будет иметь возвращение Саакашвили.

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