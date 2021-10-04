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Кулеба відкрив у Любліні пам'ятник священику УГКЦ, який загинув у нацистському концтаборі

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Понеділок, 4 жовтня 2021, 17:58

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь в урочистій церемонії відкриття в Любліні пам'ятника священику Української греко-католицької церкви Омеляну Ковчу, який загинув у концтаборі Майданек.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС.

"Ця пам’ять є важливим уроком людяності. Для МЗС України було справою честі долучитися до цього проєкту та стати його частиною. Постать Омеляна Ковча - монументальна для Української держави. Про неї має знати весь світ", - заявив міністр.

 

Блаженний священномученик отець Омелян Ковч (1884-1944) - український греко-католицький священик-місіонер, ісповідник, капелан Української Галицької Армії.

Під час німецької окупації Галичини намагався врятувати євреїв від знищення: хрестив їх і видавав їм метрики про хрещення, попри очевидний ризик розправи з боку нацистської окупаційної адміністрації. Загалом видав більше 600 таких свідоцтв.

Звернувся з листом до Гітлера, в якому засуджував масові вбивства євреїв і вимагав дозволу відвідувати євреїв у гетто. За ці дії 30 грудня 1942 року був заарештований гестапо й кинутий до львівської в'язниці на Лонцького, а в серпні 1943 року переведений до концтабору Майданек, де таємно продовжував свою священницьку діяльність.

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Польща Кулеба
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